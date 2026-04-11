Rovigo domina lo Zaffanella | i Bersaglieri volano al 2° posto

Il Rovigo si è imposto con un risultato di 24-10 contro lo Zaffanella in una partita di Serie A Élite giocata sul campo di casa. La vittoria ha permesso ai Bersaglieri di salire temporaneamente al secondo posto della classifica, riducendo così le distanze dalla capolista. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con il Rovigo che ha mantenuto il controllo del gioco per tutta la durata dell’incontro.

Il Rovigo ha scosso le gerarchie della Serie A Élite conquistando uno Zaffanella ostico con un netto 24-10, un successo che proietta i Bersaglieri al secondo posto provvisorio nella corsa ai playoff. La vittoria in territorio viadanese si è costruita su una gestione magistrale dei momenti chiave, mentre a Vicenza si è assistito a un duello frenetico terminato con il 47-41 per i Rangers, in una sfida che ha il Biella restare agganciato ai Lyons nonostante la sconfitta. L’evoluzione tattica dei Bersaglieri nello Zaffanella. La partita tra Viadana e Rovigo non è stata un semplice confronto di forza, ma un esercizio di adattamento strategico. Per gran parte del primo tempo, gli scontri sono rimasti serrati e bilanciati, portando i padroni di casa a chiudere il primo tempo in vantaggio per 10-7.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rovigo domina lo Zaffanella: i Bersaglieri volano al 2° posto Venezia gela Bologna: Tessitori domina e gli orogranata volanoL’Umana Reyer Venezia ha conquistato una vittoria fondamentale nella tana della Virtus Olidata Bologna, chiudendo il match con un punteggio di 86-82. Serie A Gold: Cassano domina, Bozen vola al 4° postoLa 23esima giornata di Serie A Gold ha ridefinito gli equilibri della corsa ai Playoffs, con il Cassano Magnago che mantiene la leadership e il...