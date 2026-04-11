A Roubaix, il ciclista italiano si prepara alla prova di maturità delle sue capacità, con una resistenza superiore e una potenza costante. La sua abilità di lavorare in acido lattico per periodi più lunghi rispetto agli avversari gli permette di affrontare l'Inferno del Nord. Questa caratteristica lo distingue come uno dei favoriti per la classica, che richiede resistenza e forza nelle fasi più dure della corsa.

Potenza per resistenza. È questa la chiave magica della Parigi-Roubaix che fa sorridere Pippo Ganna e gli dà la spinta per credere di far sua la Regina delle Classiche. Il piemontese è davanti all’esame di maturità della carriera: alla soglia dei 30 anni (li compirà il 25 luglio), si presenta alla tavola imbandita del festival del pavé con le carte giuste in mano come mai prima. Pogacar, Van der Poel e appunto Ganna: per ognuno dei tre sarebbe una vittoria leggendaria. Pogi diventerebbe il quarto della storia a vincere tutti i cinque Monumenti, VdP con 4 successi eguaglierebbe i primatisti De Vlaeminck e Boonen ma sarebbe il primo con il poker consecutivo, e Pippo non soltanto chiuderebbe il digiuno italiano da Colbrelli 2021 ma soprattutto entrerebbe in un’altra dimensione, lui nato pistard e cronoman. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roubaix, esame di maturità per Ganna. Potenza e resistenza: ecco perché può domare l'Inferno del Nord

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