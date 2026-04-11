Roubaix accende l’Inferno del Nord | Pogacar e Van der Poel davanti a tutti Ganna prova a inserirsi

Da sportface.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Parigi-Roubaix 2026 si avvicina alla sua 123esima edizione, con i primi segnali di una corsa che promette spettacolo. Tra i favoriti in evidenza ci sono il ciclista sloveno e quello olandese, entrambi già protagonisti nelle prime fasi. Un italiano, invece, tenta di inserirsi tra i battistrada, mentre le pietre francesi attendono con trepidazione la sfida che si svolgerà sui percorsi storici.

La Parigi-Roubaix 2026, giunta alla sua 123esima edizione, si prepara a regalare un’altra giornata di altissima tensione sportive sulle pietre francesi. Alla vigilia della terza Classica Monumento della stagione, tutta l’attenzione si concentra soprattutto sulla sfida tra Tedj Pogacar e Mathieu Van der Poel, i due uomini che sembrano partire un passato davanti a tutti. Lo sloveno arriva con una condizione straordinaria e con l’ambizione di completare il mosaico delle Monumento, mentre l’olandese insegue addirittura il quarto successo consecutivo a Roubaix. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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