Roubaix accende l’Inferno del Nord | Pogacar e Van der Poel davanti a tutti Ganna prova a inserirsi

La Parigi-Roubaix 2026 si avvicina alla sua 123esima edizione, con i primi segnali di una corsa che promette spettacolo. Tra i favoriti in evidenza ci sono il ciclista sloveno e quello olandese, entrambi già protagonisti nelle prime fasi. Un italiano, invece, tenta di inserirsi tra i battistrada, mentre le pietre francesi attendono con trepidazione la sfida che si svolgerà sui percorsi storici.

La Parigi-Roubaix 2026, giunta alla sua 123esima edizione, si prepara a regalare un’altra giornata di altissima tensione sportive sulle pietre francesi. Alla vigilia della terza Classica Monumento della stagione, tutta l’attenzione si concentra soprattutto sulla sfida tra Tedj Pogacar e Mathieu Van der Poel, i due uomini che sembrano partire un passato davanti a tutti. Lo sloveno arriva con una condizione straordinaria e con l’ambizione di completare il mosaico delle Monumento, mentre l’olandese insegue addirittura il quarto successo consecutivo a Roubaix. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Parigi-Roubaix 2026: che spettacolo all’Inferno del Nord. Pogacar per il record, Ganna ci provaTutto pronto per l’Inferno del Nord, domenica sarà spettacolo sulle strade francesi con la Parigi-Roubaix.

Milano-Sanremo 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida van der Poel-Pogacar, Ganna ci provaIl giorno più atteso di questa prima parte di stagione per il ciclismo su strada.

Temi più discussi: il giorno dell’Inferno sul pavé, ecco i dieci favoriti per la Parigi-Roubaix,; Roubaix, l’Inferno chiama i suoi re; DOPO LA GLORIA ARRIVANO LE MULTE PER POGACAR E EVENEPOEL; Giro dei Paesi Baschi tappa Basauri: vince Laurance.

Parigi-Roubaix 2026: che spettacolo all’Inferno del Nord. Pogacar per il record, Ganna ci provaTutto pronto per l'Inferno del Nord, domenica sarà spettacolo sulle strade francesi con la Parigi-Roubaix. Non ci sono salite, ma c'è il pavé, un ... oasport.it

L'ORA DEL PASTO. ZANDEGÙ E LA PARIGI-RUBAN, L'INFERNO DEL NORD EST. GALLERYArchiviato il primo storico e prestigioso successo del Team ECOTEK Zero24 della scorsa settimana con il 1°anno Tommaso Cingolani capace di imporsi al Trofeo Michele Scarponi, la squadra presieduta da ... tuttobiciweb.it

Ormai da diversi anni in Italia si porta avanti un’idea, quella secondo cui Filippo Ganna un giorno possa vincere la Parigi-Roubaix. Ganna però ha corso l’Inferno del Nord per ben cinque volte e non è neppure mai salito sul podio. Al debutto è finito oltre il tem - facebook.com facebook

La 123ª della #ParigiRoubaix, la Regina delle Classiche o l'Inferno del Nord, prenderà il via da #Compiègne e si snoderà su una distanza totale di 258,3 km x.com