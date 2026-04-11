Rossi FdI | Occasione persa Simiani Pd | Era meglio se taceva

Durante una seduta in aula, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha definito l’evento come un’occasione persa, mentre un esponente del Partito Democratico ha commentato che sarebbe stato meglio se il collega fosse stato in silenzio. Si è discusso principalmente della volontà del governo di risolvere le lungaggini che stanno rallentando il passaggio dei progetti da Sat ad Anas.

GROSSETO "Quella in aula è stata un’occasione persa anche se rimane la volontà del governo di trovare la soluzione alle lungaggini che stanno rallentando il cammino per il passaggio dei progetti da Sat ad Anas. Il governo era pronto ad accogliere l’ Ordine del Giorno sul corridoio Tirrenico presentato dal collega Simiani, depurandolo di imprecisioni e inesattezze, ma il deputato Dem ha preferito rifiutare la riformulazione proposta dall’esecutivo". Lo ha detto il deputato toscano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, a margine dei lavori parlamentari. "Se Simiani avesse accettato con senso di responsabilità questa riformulazione – spiega Rossi – l’Ordine del Giorno sarebbe stato votato pressoché all’unanimità dall’Aula. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rossi (FdI): "Occasione persa". Simiani (Pd): "Era meglio se taceva" "Fusione, occasione persa". "Meglio così"Il No unanime del consiglio comunale di Dovadola sembra aver messo la parole fine, almeno per ora, alla fusione con Rocca San Casciano e Portico e... Leggi anche: Montalto, polemica sulla piscina: per il Pd persa l'occasione del Pnrr. La replica: "Bando europeo non bastava" Argomenti più discussi: Rossi (FdI): Occasione persa. Simiani (Pd): Era meglio se taceva; Tirrenica, Rossi (FDI): Simiani (Pd) rifiuta riformulazione Odg. Governo aveva dato disponibilità; Tirrenica, bocciata la proposta di Simiani: Destra senza vergogna. Rossi: Riformulazione rifiutata dal deputato Dem; Rossi-Simiani, scontro sulla Tirrenica: ennesimo duello sulla strada della vergogna. Tirrenica, Rossi (FDI): Simiani (Pd) rifiuta riformulazione Odg. Governo aveva dato disponibilitàGrosseto: Quella di oggi in Aula è stata un’occasione persa anche se rimane la volontà del governo di trovare la soluzione alle lungaggini che stanno rallentando il cammino per il passaggio dei proge ... maremmanews.it Buona notte a chi sa essere magia anche in silenzio. Isabella Rossi - facebook.com facebook Genoa all’assalto del Sassuolo, “De Rossi: “Possiamo chiudere un cerchio conquistando i tre punti” x.com