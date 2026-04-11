Romics 2026 | biglietti prezzi e info utili per l’edizione di aprile

Dal 11 aprile 2026, Romics 2026 è in corso e si conferma come uno degli eventi più rilevanti per gli appassionati di fumetti, cinema, animazione e videogiochi. L'edizione si tiene a metà aprile e include informazioni sui biglietti, i prezzi e altri dettagli utili per i visitatori. L'evento si svolge presso le location abitualmente dedicate a questa manifestazione, attirando un pubblico numeroso e variegato.

Con oggi, 11 aprile 2026, Romics 2026 è nel pieno del suo svolgimento e si conferma uno degli eventi più attesi per gli appassionati di fumetti, cinema, animazione e videogiochi. In corso alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile, questa 36ª edizione offre un programma ricchissimo tra ospiti internazionali, mostre, cosplay ed eventi speciali. Biglietti Romics 2026: dove acquistarli. I biglietti per Romics 2026 sono disponibili esclusivamente: in prevendita online. presso i punti vendita autorizzati VivaTicket. Non è prevista la vendita diretta in loco, quindi chi vuole partecipare deve acquistare il ticket in anticipo. Informazioni pratiche per l’ingresso. 🔗 Leggi su Funweek.it LORENZO MATTOTTI, Romics d’Oro per l’edizione di aprile di Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026Nato a Brescia nel 1954, Lorenzo Mattotti è riconosciuto come una delle figure più autorevoli e influenti della scena artistica internazionale,... Sara Pichelli, Romics d’Oro della 36 edizione dal 9 al 12 aprile 2026Classe 1983, Sara Pichelli è tra le fumettiste italiane più influenti e apprezzate sulla scena internazionale. Temi più discussi: Romics 2026: cosa fare nella seconda giornata di venerdì 10 aprile; Romics 2026: la prima giornata del festival; Romics 2026, piano straordinario Trenitalia: 31 treni in più e corse ogni 15 minuti; La 36ª edizione di Romics a Roma. Foto di Gianluigi Barbieri. Romics 2026: programma, ospiti e biglietti della 36ª edizioneROMA – La 36^ edizione di ROMICS, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, si terrà in Fiera Roma dal 9 al 12 aprile. Un evento ... etrurianews.it Romics 2026: cosa fare nella seconda giornata di venerdì 10 aprileVenerdì 10 aprile è il giorno in cui Romics 2026 entra nel vivo: tra fumetto, creator e spettacoli live, il programma è come sempre ricchissimo. Dai firmacopie con autori molto seguiti, come Sio e Cas ... msn.com Al Romics, Poste Italiane lancia una nuova cartella filatelica dedicata a Goldrake, disponibile anche online a 30 euro fino a esaurimento. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/francobollo-goldrake-ruba-sei-aggiungerlo-collezione-871003.htmlutm_medium=So - facebook.com facebook Torna Romics: la #Filatelia di Poste Italiane protagonista nel segno di Goldrake. Nel nostro stand sarà presentata la nuova cartella filatelica dedicata a Goldrake. Saranno disponibili inoltre le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti fil x.com