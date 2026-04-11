Dopo una lunga pausa, la Prima Categoria riprende il suo cammino con una sfida tra due squadre in buona forma, entrambe con obiettivi diversi in classifica. La partita si presenta come un banco di prova importante per entrambe, con un match che promette emozioni e variazioni di risultato. Le formazioni si preparano a scendere in campo con entusiasmo, pronte a mettere in mostra le proprie caratteristiche.

Dopo la lunga sosta il bastimento della Prima Categoria torna a muoversi e lo fa subito con una rotta impegnativa. Domani al “Raffi“ va in scena il derbissimo tutto apuano-marmifero tra Romagnano e Carrarese Giovani: squadra in rimonta contro capolista, necessità contro ambizioni, classifica contro orgoglio. La Carrarese Giovani arriva in casa dei cugini da prima della classe, con quattro giornate ancora da governare con lucidità e passo sicuro. Ma mister Moriani invita a non farsi trascinare dall’etichetta del derby: "È una partita importante non perché è un derby, ma perché siamo a quattro giornate dalla fine e siamo in testa. Vale tre punti, non sei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Romagnano-Carrarese Giovani Sfida da tripla. Squadre in salute con interessi contrapposti

Calcio: in Prima Categoria rallenta la corsa la Carrarese Giovani. Romagnano rigenerato dalla ’cura’ BattagliaLa venticinquesima domenica del campionato di Prima Categoria ha evidenziato il rallentamento alla produzione-punti della capofila Carrarese Giovani...

Calcio, In prima categoria il romagnano conquista tre punti d’oro in ottiCa salvezza. La Carrarese Giovani di Moriani si lancia all’inseguimento della capolista Atletico LuccaLa Carrarese Giovani ha conquistato una vittoria significativa imponendosi per 2 a 0 contro il Piazza e da domenica sera insegue la capofila Atletico...

Argomenti più discussi: Prima categoria. Carrarese Giovani e Romagnano verso il derby apuano; Romagnano-Carrarese Giovani Sfida da tripla. Squadre in salute con interessi contrapposti.

Ora la Carrarese giovani si gioca tutto: Le prossime gare saranno quattro finaliPrima categoria, l’allenatore Moriani è sicuro dei suoi: Abbiamo dimostrato costanza di risultati, di prestazioni e di mentalità ... lanazione.it

Prima categoria. Carrarese Giovani e Romagnano verso il derby apuanoPrima categoria. Carrarese Giovani e Romagnano verso il derby apuano ... msn.com

Atletico e Carrarese sagra del gol, Porcari ko contro l’ultima Negli altri campi di Prima Categoria pari tra Piazza e Corsagna. Poker Torrelaghese sul Marlia, bene Capannori male Capezzano In Prima Categoria Girone A fuga a 2 della Carrarese Giovani e Atlet - facebook.com facebook