Roma infortunio Pellegrini | crack al flessore contro il Pisa

Durante la partita tra Roma e Pisa, il centrocampista della squadra romana si è infortunato al muscolo del flessore, subendo un crack. L’incidente si è verificato durante la prima frazione di gioco e ha costretto il giocatore ad abbandonare il campo in barella. La società non ha ancora reso noti i tempi di recupero, ma si tratta di un infortunio che potrebbe influenzare la rosa nelle prossime partite.

Tegola pesante per la Roma di Gasperini, che perde Lorenzo Pellegrini durante l’anticipo di campionato contro il Pisa. Il trequartista giallorosso è stato vittima di una sospetta lesione muscolare al flessore della coscia destra sul finire della prima frazione, un infortunio che ha costretto lo staff medico a un cambio immediato durante l’intervallo. Nonostante il tentativo di rimanere in campo per non bruciare uno slot di sostituzione, il numero 7 è rientrato negli spogliatoi visibilmente contrariato, lasciando il posto a Stephan El Shaarawy per la ripresa del match. Le condizioni del metronomo giallorosso verranno monitorate nelle prossime 48 ore attraverso esami strumentali mirati a Trigoria, necessari per scongiurare uno stop prolungato in un momento nevralgico della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, infortunio Pellegrini: crack al flessore contro il Pisa Leggi anche: Roma, infortunio Koné: sospetta lesione al flessore Infortunio Raspadori, c’è stiramento al flessore: quante partite salta e quando rientra in campoGiacomo Raspadori si è infortunato nel finale di Lazio-Atalanta per un problema muscolare: stiramento del flessore, l'esito dei successivi esami... Roma, infortunio per Pellegrini: si ferma con il PisaInfortunio per Lorenzo Pellegrini. Oggi, venerdì 10 aprile, il centrocampista della Roma ha accusato un problema fisico durante il finale del primo tempo della sfida con il Pisa, valida per la 32esima ... adnkronos.com FLASH | Roma-Pisa, problemi per Gasperini: si ferma Pellegrini!Infortunio Pellegrini - Problemi da segnalare per la Roma nel corso dell'anticipo contro il Pisa della 32^ giornata: i ... fantamaster.it