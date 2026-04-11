A Roma, un palazzo del XVII secolo vicino al Quirinale è stato messo in vendita per 30 milioni di euro. La struttura, di grande valore storico e architettonico, si trova nel centro della città e rappresenta un esempio significativo dell’architettura dell’epoca. La proprietà, associata a un ex pontefice, è stata annunciata sul mercato immobiliare, attirando l’attenzione di potenziali acquirenti e appassionati di storia.

Un imponente palazzo del XVII secolo situato a Roma, a brevissima distanza dal Quirinale, è stato messo sul mercato per la cifra di 30 milioni di euro. La proprietà storica, che un tempo ospitò Karol Woityla prima della sua elezione al soglio pontificio, rappresenta oggi una delle opportunità immobiliari più rilevanti nel cuore della Capitale. Le caratteristiche architettoniche e la struttura dell’immobile. La residenza si estende su una superficie totale di 3.535 metri quadrati, distribuendosi in modo complesso su sei diversi livelli, tra cui cinque piani fuori terra, un piano soffitto e un piano interrato. L’interno del complesso è caratterizzato da spazi monumentali, con saloni dotati di volte e cassettoni che testimoniano l’antichità della costruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, in vendita il palazzo di Karol Wojtyla: un gioiello da 30 milioni

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Nel cuore di Roma, a pochi passi dal Quirinale, è in vendita un palazzo seicentesco di grande pregio che fu sede del Ponticio Collegio Belga, dove visse e studiò Karol Wojtyla, futuro Papa Giovanni Paolo II. x.com