Roma-Firenze guasto sulla linea ritardi fino a 70 minuti | traffico deviato

Dalla prima mattinata si sono registrati rallentamenti sulla linea ferroviaria tra Roma e Firenze, con un guasto che ha causato ritardi fino a 70 minuti. I treni hanno subito deviazioni nella zona di Orte, dove i disagi sono iniziati alle 6.30 e si sono protratti fino al primo pomeriggio. La circolazione sta lentamente tornando alla normalità, ma si segnalano ancora alcune criticità lungo il percorso.

Sulla tratta nei pressi di Orte rallentamenti dalle 6.30. Circolazione in graduale ripresa, ma disagi fino al primo pomeriggio Mattinata complessa i viaggiatori lungo l’asse ferroviario tra Roma e Firenze. Infatti, dalle ore 6.30 la circolazione sulla linea convenzionale Roma-Firenze è risultata fortemente rallentata a causa di un inconveniente tecnico nei pressi di Orte. A comunicarlo è Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), che ha segnalato ritardi fino a 70 minuti per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali direttamente coinvolti. Il guasto si è verificato in una giornata già interessata da modifiche alla circolazione per lavori programmati di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma-Firenze, guasto sulla linea, ritardi fino a 70 minuti: traffico deviato Leggi anche: Caos treni, ritardi fino a 70 minuti per un guasto sulla linea Roma-Firenze Guasto tecnico a Orte, mattinata da incubo sulla linea Roma-Firenze: ritardi fino a 70 minutiSabato di passione per i pendolari e per chi si è messo in viaggio sulla linea convenzionale Roma-Firenze. 4K Rome to Milan. Italy. Roma to Milano. 545 Km Autostrada A1