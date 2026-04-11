Roma e il semaforo bianco | la tecnologia che azzera il traffico

A Roma si parla di una possibile novità nel sistema di gestione del traffico: un segnale luminoso bianco potrebbe essere adottato per coordinare i veicoli autonomi. La proposta è stata presentata dall’ACI e ha suscitato discussioni tra esperti e cittadini sul futuro della viabilità in città. Questa tecnologia mira a migliorare il flusso di veicoli e ridurre l’uso di semafori tradizionali. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa in merito.

Un’ipotesi tecnologica riguardante l’introduzione di una nuova segnaletica luminosa a Roma ha scatenato un dibattito sulla gestione del traffico futuro, dopo che un intervento dell’ACI ha esposto uno scenario in cui i semafori potrebbero mostrare una luce bianca per coordinare i veicoli autonomi. Sebbene la proposta sia legata a studi accademici e non a progetti operativi immediati, il tema tocca le basi stesse della mobilità urbana e della gestione delle infrastrutture nella Capitale. La tecnologia del calcolo distribuito e l’impatto sul flusso veicolare. Il concetto di una white phase, ovvero una fase bianca, è emerso originariamente da ricerche condotte presso la North Carolina State University, pubblicate su una rivista specializzata in sistemi di trasporto intelligenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma e il semaforo bianco: la tecnologia che azzera il traffico Leggi anche: Semaforo bianco: cos’è e come cambia il traffico con le auto a guida autonoma Leggi anche: Semaforo bianco, al via a Roma la sperimentazione: a cosa serve la quarta luce per la guida autonoma Non sei passato con il semaforo rosso…Ma fioccano le multe