In nove mesi, tra allenatori di due squadre di calcio si sono susseguite varie frecciatine e tensioni pubbliche. Durante questo periodo, sono stati rilasciati commenti e dichiarazioni che hanno alimentato un clima di attrito tra le parti. Le polemiche sono state alimentate da dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa e intervisti, creando un rapporto caratterizzato da continui confronti e divergenze. Di seguito vengono ricostruiti i principali episodi di questa vicenda.

Spinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età. La linea guida è quella di.» Olise al Real Madrid? Annuncio del ds Eberl: svelato il futuro del gioiello del Bayern Monaco! Ecco che cosa accadrà in estate Mercato Inter: avanza Muharemovic, accordo trovato con il difensore! Resiste la Juve ma.Il piano dei nerazzurri nell’affare col Sassuolo Bernardo Silva lascia il Manchester City? Guardiola fa dietrofront! Le parole del tecnico spiazza tutti, ecco cosa ha detto sul suo futuro Roma, botta e risposta Gasperini Ranieri: 9 mesi di frecciate e attriti. Tutti i retroscena e la verità su quanto... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, botta e risposta Gasperini Ranieri: 9 mesi di frecciate e attriti. Tutti i retroscena e la verità su quanto successo

Nella Roma sono tutti in discussione, adesso anche Gasperini. Più che teso il rapporto con Ranieri (Corsera)La triade Gasp-Ranieri-Massara è destinata a sciogliersi ma non è chiaro chi rimarrà.

Juventus, tra i giocatori è stato stretto un patto per la Champions League. Il retroscena su quanto è successodi Redazione JuventusNews24Juventus, tra i giocatori bianconeri è stato stretto un patto per la Champions.

Temi più discussi: La tripletta di Malen rilancia la Roma, botta e risposta tra Ranieri e Gasperini; Duro botta e risposta Ranieri-Gasperini sulla Roma che verrà; Gasperini e Ranieri, c'è di mezzo la Roma; Ranieri risponde a Gasperini: Facile parlare solo di Malen e Wesley. Non faccio il garante di nessuno, pronto a farmi da parte.

La tripletta di Malen rilancia la Roma, botta e risposta tra Ranieri e GasperiniRete di Donyell Malen. E, alla prima chance, la Roma fa tris con Malen che non sbaglia davanti a Semper dopo l'imbucata di Soulé che fa assist. Calabresi sembrava vicino a toccarla, ma non ce l'ha ... ansa.it

Ranieri-Gasperini, cosa c'è dietro la crisi: il mercato, le polemiche con Massara e la scelta dei FriedkinA forza di sorrisi forzati, risposte non date, dribbling dialettici e versioni inevitabilmente di parte, il rischio che la situazione prima o poi deflagrasse era dietro l'angolo. E ... ilmessaggero.it

Vince la Roma ma Ranieri se la prende con Gasperini #CorSport - facebook.com facebook

SERIE A | La Roma batte 3-0 il Pisa. A segno Malen con una tripletta. Emergono nelle dichiarazioni malumori tra Ranieri e Gasperini. #Roma #Pisa #SerieA #Malen #Gasperini #Ranieri x.com