Roma bloccata sabato | caos tra Ostiense e San Pietro 23 linee ferme

Sabato a Roma si preannuncia una giornata di disagi con la città bloccata tra Ostiense e San Pietro, dove si sono verificati intensi blocchi stradali. A causare il caos, diverse manifestazioni in programma che coinvolgono aree strategiche della capitale. Quindici linee di trasporto pubblico sono state sospese, creando disservizi per i pendolari e i residenti. La viabilità locale ha subito modifiche che hanno reso difficile il traffico nelle zone interessate.

La viabilità di Roma subirà trasformazioni significative nel corso del pomeriggio di questo sabato 11 aprile 2026, a causa di una serie di manifestazioni previste che interesseranno zone cruciali della capitale. Un corteo è programmato per partire dalle ore 15:00 con un percorso che attraverserà l’area di Ostiense, impattando direttamente su via di San Gregorio, viale Aventino, viale della Piramide e via Cestia. Parallelamente, a partire dalle ore 18:00, si terrà una veglia per la pace nella zona di San Pietro, con blocchi stradali già attivi nelle vie limitrofe come Borgo Pio, via dei Corridori, via del Mascherino e via di Porta Angelica. Impatto sulla mobilità urbana e gestione dei trasporti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma bloccata sabato: caos tra Ostiense e San Pietro, 23 linee ferme Roma bloccata: caos tra corteo, Raccordo e la sfida all’OlimpicoLa viabilità della Capitale affronta un venerdì sera di forte pressione, con una combinazione di rallentamenti strutturali sull’anello viario e la... Roma bloccata: 3 giorni di caos tra traffico, eventi e la DomenicaRoma a Ferro e Fiamme: Traffico in Tilt tra Eventi, Lavori e la Domenica Ecologica Roma si prepara a un fine settimana di forti disagi per la...