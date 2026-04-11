Oggi a Roma sono state inaugurate tre nuove strutture sanitarie di prossimità, con il presidente della Regione Lazio presente all’evento. Le strutture fanno parte di un progetto volto a rafforzare la rete territoriale della Asl Roma 2. Per poter funzionare adeguatamente, le nuove strutture richiedono personale dedicato, in linea con le recenti iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il presidente della Regione Lazio, Rocca, ha inaugurato stamattina tre nuove strutture sanitarie di prossimità a Roma, segnando un passo decisivo per la rete territoriale della Asl Roma 2. L’evento ha la presenza del direttore generale dell’ente sanitario, Amato, e dell’assessora alle Politiche Sociali e della Salute del Municipio IX, Laurelli, con l’apertura fisica della Casa della Comunità Fonte Ostiense – Laurentino e il taglio del nastro virtuale per i presidi di Bonifacio, situato nel Municipio IV nella zona di Torraccia, e di Torrenova, nel Municipio VI. La chiusura del ciclo Pnrr nella periferia romana. Con queste nuove aperture, la... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 3 nuovi presidi sanitari: serve personale per il PNRR

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