In un intervento all’avanguardia, un’ospedale di Ivrea ha eseguito un’isterectomia senza ricorrere a incisioni addominali. La paziente è rimasta sveglia durante tutta la procedura, grazie all’anestesia spinale utilizzata. Si tratta di un risultato che rappresenta un record a livello nazionale nel campo della chirurgia ginecologica, aprendo nuove possibilità per questo tipo di interventi.

L’ospedale di Ivrea ha registrato un primato chirurgico di rilevanza nazionale: una paziente è stata sottoposta a un’isterectomia senza incisioni addominali, rimanendo cosciente durante l’intera procedura grazie all’uso dell’anestesia spinale. L’intervento, eseguito presso la struttura della TO4, rappresenta il secondo caso documentato in Italia che combina la tecnica V-NOTES con l’approvazione della sola anestesia locoregionale. Innovazione chirurgica tra precisione endoscopica e accesso naturale. La procedura applicata nel presidio eporediese si discosta dai metodi laparoscopici convenzionali per la scelta del punto di ingresso. Attraverso la tecnica denominata V-NOTES (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), i medici hanno potuto operare nella cavità addominale utilizzando il canale vaginale come via d’accesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivoluzione a Ivrea: isterectomia senza tagli e paziente sveglia

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