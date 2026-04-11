Risultati Serie A 2025 26 LIVE | la Juventus sbanca Bergamo e accorcia sul Milan

Nella giornata di ieri si sono disputate le partite di Serie A della stagione 202526, con la Juventus che ha ottenuto una vittoria in trasferta a Bergamo, riducendo il divario in classifica rispetto al Milan. Sono stati aggiornati i risultati delle gare del campionato italiano e anche il percorso dell’Inter guidata da Cristian Chivu. La giornata ha visto diverse sfide importanti tra le squadre di vertice del torneo.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Juventus sbanca Bergamo e accorcia sul Milan Risultati Serie A 2025/26 LIVE: vince il Milan 3-2, pareggia la Juventusdi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Napoli ko a Bergamo tra le polemiche, tocca al MilanPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...