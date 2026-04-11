Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Cagliari Cremonese 0-0 Torino Verona 1-1

Durante le partite della Serie A 202526, il match tra Cagliari e Cremonese si è concluso con un risultato di 0-0, mentre Torino e Verona hanno pareggiato 1-1. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati del campionato italiano e sul cammino della squadra bianconera. I risultati di oggi si aggiungono alle altre sfide in corso, offrendo un quadro completo degli incontri in programma.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cagliari Cremonese 0-0, Torino Verona 1-1 Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cagliari Cremonese 0-0, Torino Verona 1-0di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cremonese Genoa 0-0, Parma Verona 0-0Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Torino-Cremonese 1-0: gol e highlights | Serie A