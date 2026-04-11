Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Cagliari Cremonese 0-0 Torino Verona 1-0

Nella giornata di oggi si sono disputate alcune partite di Serie A 202526. Il match tra Cagliari e Cremonese è terminato con lo stesso punteggio di zero a zero, mentre Torino e Verona hanno giocato con il risultato di uno a zero a favore dei granata. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle partite e sul cammino della Juventus nel campionato italiano.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cagliari Cremonese 0-0, Torino Verona 1-0 Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cremonese Genoa 0-0, Parma Verona 0-0Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cremonese e Verona di scena allo ZiniAndré Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve,... Genoa-Cremonese 0-2: gol e highlights | Serie A