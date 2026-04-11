Il vicesindaco ha annunciato che sono state recuperate risorse per i lavori del terzo lotto del Museo Civico. La questione riguarda l’intervento di Tridente, che ha coinvolto l’assegnazione di fondi necessari per proseguire i lavori di ristrutturazione e ampliamento della struttura. La comunicazione è arrivata in seguito a un intervento pubblico del vicesindaco, che ha fornito dettagli sulla situazione delle risorse finanziarie coinvolte.

Il vicesindaco Luca Tridente interviene per ricostruire la vicenda dei lavori per il terzo lotto del Museo Civico. "Nel 2022, durante la precedente amministrazione, è stato acceso un mutuo da 680.000 euro per il restauro di Palazzo Galeotti- ricorda -Una scelta che evidenzia criticità rilevanti: il finanziamento è stato attivato in assenza di un progetto esecutivo pronto, previsto dal bando ma inopportuno essendo a fine anno". La somma è stata resa disponibile dal 31 dicembre 2022, ma nel 2023 non sono iniziati i lavori. "Ci siamo trovati a dover recuperare e rimettere in moto situazioni lasciate incompiute – prosegue – assumendoci la responsabilità di riportarle su un percorso serio e credibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risorse recovate per i lavori al museo. L’intervento di Tridente

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