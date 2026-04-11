Rimini rilancia la YoungERcard | sconti e vantaggi per i ragazzi dai 14 ai 29 anni

Il Comune di Rimini, con il supporto della Regione Emilia-Romagna, ha annunciato il rinnovo della YoungERcard anche per il 2026. La tessera, gratuita, è rivolta ai giovani tra i 14 e i 29 anni che risiedono, studiano o lavorano nella regione. La carta offre sconti e vantaggi in vari esercizi commerciali e servizi locali, con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita cittadina.

Il Comune di Rimini, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, rilancia anche per il 2026 la YoungERcard, la tessera gratuita pensata come strumento di cittadinanza attiva per le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 29 anni che vivono, studiano o lavorano nel territorio regionale. Un'opportunità che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Aperte le iscrizioni ai centri estivi per i ragazzi dai 3 ai 14 anniSono aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali per i mesi di luglio e agosto, dedicati a bambine e bambini, ragazze e ragazzi di età compresa... "Oltre il sipario": laboratorio teatrale gratuito per ragazzi dagli 11 ai 14 anniSei incontri tra marzo e maggio alla sede dell'Associazione Fonte Novoli, nel quartiere Novoli.