Rimini rilancia la YoungERcard | sconti e vantaggi per i ragazzi dai 14 ai 29 anni

Il Comune di Rimini ha annunciato il rinnovo della YoungERcard anche per il 2026, con il supporto della Regione Emilia-Romagna. La tessera è gratuita e rivolta ai giovani tra i 14 e i 29 anni che risiedono, studiano o lavorano nel territorio regionale. La carta offre sconti e vantaggi dedicati ai ragazzi, favorendo la partecipazione attiva alla vita cittadina. La misura rimane valida anche nel prossimo anno.

Il Comune di Rimini, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, rilancia anche per il 2026 la YoungERcard, la tessera gratuita pensata come strumento di cittadinanza attiva per le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 29 anni che vivono, studiano o lavorano nel territorio regionale. Un'opportunità che.🔗 Leggi su Riminitoday.it Aperte le iscrizioni ai centri estivi per i ragazzi dai 3 ai 14 anniSono aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali per i mesi di luglio e agosto, dedicati a bambine e bambini, ragazze e ragazzi di età compresa...