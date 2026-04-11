Rimadesio sfida il destino a Vicenza | l’obiettivo è il play-in
Oggi alle 18 a Vicenza si gioca la partita tra Rimadesio e S4 Energia. La squadra di Vicenza cerca di conquistare una posizione utile per i play-in della Serie B Nazionale. La sfida rappresenta un momento importante della stagione per la Rimadesio, che ha come obiettivo quello di migliorare la propria classifica attraverso questa partita.
La Rimadesio punta a riscrivere i propri obiettivi stagionali puntando ai play-in della Serie B Nazionale, con una sfida decisiva fissata per le ore 18 di oggi a Vicenza contro la S4 Energia. Dopo aver consolidato la propria posizione nella categoria con la salvezza ormai garantita, il gruppo desiano mira a conquistare uno dei due posti disponibili tra le squadre posizionate dal settimo al dodicesimo posto, che permetterebbero l’accesso al tabellone principale dei playoff. Il match odierno rappresenta un momento di svolta per la squadra guidata da Quilici. Un successo nel campo dei vicentini, allenati da Ghirelli, unito alla precedente sconfitta subita durante il fine settimana a Piazza Armerina contro la capolista Vigevano, garantirebbe matematicamente ai bluarancio l’opportunità di prolungare la propria attività agonistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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