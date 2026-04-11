Riforma Pensioni 2026 ultim’ora | l’INPS chiarisce chi si salverà dalla Fornero

Recentemente è stata diffusa una circolare ufficiale che fornisce chiarimenti su alcune novità in ambito pensionistico previste per il 2026. L’INPS ha specificato quali categorie di lavoratori potranno beneficiare di determinati correttivi rispetto alle norme attuali, in vista delle modifiche previste dalla riforma pensionistica. Le indicazioni arrivano dopo settimane di attesa e riguardano principalmente le modalità di accesso alle pensioni anticipate e alle nuove formule di uscita dal lavoro.

Arrivano chiarimenti importanti sul fronte pensioni e, questa volta, con valore ufficiale. Con la circolare n. 41 del 3 aprile, l’INPS interviene in modo definitivo su uno dei timori più diffusi degli ultimi mesi: il rischio di nuovi esodati legato all’aumento dei requisiti pensionistici. Dopo settimane di preoccupazioni e allarmi, soprattutto da parte dei sindacati, emerge un quadro più rassicurante. La riforma Fornero, pur continuando a prevedere un innalzamento graduale dei requisiti, introduce un meccanismo che evita vuoti di reddito per i lavoratori in uscita. Pensioni 2026: Niente “vuoti” tra lavoro e pensione: il nodo esodati viene superato.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it Riforma pensioni 2026: Fornero difende la sua manovra: ‘Era necessaria’A oltre dieci anni dall’introduzione della riforma previdenziale del 2011, Elsa Fornero torna a spiegare le ragioni e gli effetti di... Riforma Pensioni 2026: l’ERRORE che ti può COSTARE MIGLIAIA di EURO