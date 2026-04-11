Rifiuti elettronici da smaltire | in Italia la raccolta torna a crescere la Sicilia tra le cinque regioni in negativo

Nel 2025 in Italia sono state raccolte 366.891 tonnellate di rifiuti elettronici domestici, segnando un incremento del 2,4% rispetto all’anno precedente. La crescita della raccolta si verifica dopo un periodo di stagnazione o calo. Tra le regioni italiane, cinque hanno registrato una diminuzione nella quantità di Raee raccolti, tra cui la Sicilia. I dati riguardano il trattamento e la gestione dei rifiuti elettronici domestici.

Con 366.891 tonnellate di Raee domestici raccolte e avviate al corretto trattamento, nel 2025 la raccolta torna a crescere in Italia, con un aumento del 2,4% rispetto al 2024, mentre la Sicilia è una delle cinque regioni con segno negativo. Secondo il Rapporto annuale del Centro di coordinamento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Rifiuti elettronici aziendali: "In Italia raccolta in ritardo"LA RACCOLTA dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali) professionali in Italia è gravemente in ritardo. Leggi anche: Rifiuti elettronici, aumenta la raccolta: Ferrara è sopra alla media nazionale. I numeri Temi più discussi: 'RAEE: oggetti preziosi'. La campagna di Alia Plures per smaltire i rifiuti elettronici; Rifiuti elettronici RAEE: cresce la raccolta nel 2025; RAEE, dove butto il vecchio smartphone? Ora la raccolta è alla Coop: ecco i 10 supermercati; Frigoriferi e microonde, la Sardegna tra le migliori nello smaltimento. 'RAEE: oggetti preziosi'. La campagna di Alia Plures per smaltire i rifiuti elettroniciC’è un momento, spesso invisibile, in cui un oggetto cambia natura. È da questa idea che prende avvio la nuova campagna multi-soggetto ‘RAEE: oggetti preziosi’ di Plures Alia, pensata per sensibilizza ... 055firenze.it Forum ecosostenibilità Tn, Rifiuti elettronici, Longoni: Genova tra le migliori in Italia: raccolta RAEE sopra la media europeaGenova si conferma tra le città più efficienti in Italia nella raccolta dei rifiuti elettronici. Con 8,72 kg pro capite, il capoluogo ligure ... telenord.it FIRENZE - Rifiuti elettronici: Plures Alia Plures lancia la campagna “RAEE: oggetti preziosi”. Il concept creativo accosta elettrodomestici e dispositivi elettronici a oggetti preziosi, richiamando il valore nascosto delle loro componenti. LEGGI SUL GAZZETTI - facebook.com facebook