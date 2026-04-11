Rifiuti abbandonati e pericolosi in un piazzale e in un magazzino a Cori

Nei giorni scorsi, i carabinieri forestali di Cori hanno scoperto un vasto deposito di rifiuti abbandonati, che copre circa 500 metri quadrati tra un magazzino e un’area esterna. L’ispezione è scaturita da un'indagine su un caso di abbandono di rifiuti, e l’area presenta materiali urbani e speciali che sono stati trovati lasciati in modo incontrollato. La scoperta riguarda due zone distinte, una all’interno di un fabbricato e l’altra adiacente.

Nei giorni scorsi, i militari del nucleo carabinieri forestale di Cori, a seguito di indagini scaturite da un abbandono di rifiuti, hanno trovato un ingente deposito incontrollato di rifiuti urbani e speciali su due aree distinte d circa 500 mq complessivi (un’area interna a un fabbricato e un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Rifiuti abbandonati e pericolosi in un piazzare e in un magazzino a CoriNei giorni scorsi, i militari del nucleo carabinieri forestale di Cori, a seguito di indagini scaturite da un abbandono di rifiuti, hanno trovato un... Rifiuti speciali abbandonati e dati alle fiamme nel piazzale di un'impresaUn cumulo di rifiuti speciali dati alle fiamme all'interno del piazzale di una ditta di Latina. Temi più discussi: Rifiuti pericolosi e sigilli della guardia di finanza: scatta la bonifica a Santa Croce; Barbecue abusivi, rifiuti e sosta selvaggia (bloccata anche l'ambulanza): alla Boscherona una Pasquetta d'inferno; Discariche a cielo aperto. Ordinanze del Comune contro i responsabili; Aversa, rifiuti pericolosi abbandonati in Via del Campo: denuncia del Wwf contro ignoti. Paternò, lotta agli zozzoni: rifiuti pericolosi abbandonati, scattano denunce e sanzioni per 10mila euroOperazione della Polizia Municipale a Paternò: individuato un uomo che abbandonava rifiuti pericolosi grazie alle telecamere. Scattano denunce, maxi sanzioni e scoperti allacci abusivi a luce e acqua. corrieretneo.it Portico di Caserta, rifiuti pericolosi e sversamenti illeciti: arrestato il titolareBlitz dei Carabinieri del Nucleo Forestale nella giornata dell’8 aprile: in manette un 56enne di Marcianise, titolare di un’officina meccanica a Portico di ... napolivillage.com Rifiuti abbandonati su un terreno privato, sequestro e denuncia ad Acquappesa. Nel terreno c'erano anche due carcasse di auto prive di targhe. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/04/rifiuti-abbandonati-su-un-terreno-privato-sequestro-e-denuncia- - facebook.com facebook Bono e i rifiuti abbandonati fuori dai cestini, la furia del sindaco x.com