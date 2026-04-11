Rieti nuovi alloggi e sicurezza sismica | la metamorfosi dell’Ater

A Rieti, l’Ater ha comunicato ufficialmente le risposte alle segnalazioni relative ai lavori in corso in via Minervini e via Colelli. Il progetto di riqualificazione riguarda cinque edifici di edilizia popolare, con interventi che prevedono nuovi alloggi e miglioramenti sulla sicurezza sismica. La località è al centro di un intervento che coinvolge numerosi aspetti legati alle costruzioni e alla tutela degli abitanti.

L’Ater ha risposto ufficialmente alle segnalazioni riguardanti i cantieri in via Minervini e via Colelli a Rieti, fornendo un quadro dettagliato del progetto di riqualificazione che coinvolge cinque edifici di edilizia popolare. L’intervento, che prosegue da oltre due anni, mira a trasformare radicalmente il patrimonio abitativo della zona attraverso interventi strutturali ed energetici profondi, cercando di bilanciare le necessità di modernizzazione con la gestione dei disagi per gli inquilini. Il salto tecnologico degli edifici tra efficienza energetica e sicurezza sismica. La trasformazione degli immobili situati nelle vie citate non riguarda soltanto l’estetica, ma una completa metamorfosi prestazionale delle strutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti, nuovi alloggi e sicurezza sismica: la metamorfosi dell’Ater Case popolari, Ater: “Entro l’estate in consegna oltre 60 nuovi alloggi”Oltre che a Latina anche a Pontinia e a Cori dove c’è stato il sopralluogo nei cantieri da parte del presidente Dellapietà Oltre 60 nuovi alloggi... Rocca (Lazio): "Accordo con Ministero dell'Interno per assegnare alloggi Ater a forze dell'ordine"(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2026 "Grazie al Ministro per l'attenzione che ha voluto dedicare al tema della liberazione dalla penetrazione... Argomenti più discussi: Alloggi in via Via Minervini e Colelli, Ater risponde: Riqualificazione in corso, disagi contenuti e temporanei; Ribaltone a Rieti: esonerato Ciani. Crosariol è il nuovo allenatore; Sanità, dalla Regione 4,3 milioni per Rieti: c’è la risonanza per Amatrice; Alloggi Ater di Via Minervini e Colelli, residenti segnalano emergenza per disabili e anziani. Rosita Pelecca partecipa alla tavola rotonda promossa dalla FIM di Roma Rieti”la parità di genere si contratta”confermando l’impegno della Cisl nel promuovere politiche concrete per la parità di genere, la riduzione del divario salariale e la valorizzazione del x.com Associazione Provinciale Cuochi Rieti (@Federcuochi-RIETI-627643407392865) - - facebook.com facebook