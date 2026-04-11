La squadra di Rieti si prepara a giocare contro la capolista Pesaro, in una partita che si terrà domenica alle 18:00 al PalaSojourner. Questa sarà la prima presenza del nuovo acquisto, Crosariol, in questa stagione. La sfida rappresenta un momento importante per il team, che cerca di ottenere un risultato positivo di fronte al proprio pubblico.

La Sebastiani Rieti affronta una sfida cruciale per la propria stagione questo sabato, quando il PalaSojourner ospiterà la capolista Pesaro alle ore 18:00 di domenica. L’incontro segna l’inizio ufficiale del nuovo ciclo tecnico guidato da Andrea Crosariol, un debuttto che assume un valore strategico fondamentale per le ambizioni della squadra reatina, attualmente settima in classifica con 40 punti, nel tentativo di blindare una posizione nei playoff. Il passaggio di consegne sulla panchina vede protagonista un tecnico con un bagaglio importante, avendo ricoperto ruoli di vice alla Virtus Bologna e di capo allenatore ad Avellino, oltre a vantare 67 presenze con la maglia azzurra in Nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti, il debutto di Crosariol: sfida cruciale contro la capolista

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