Rider’s Gene e Fieracavalli vincono la prima tappa dell’Italian Champions Tour 2026

All’Arezzo Equestrian Centre si è inaugurata la sesta edizione dell’Italian Champions Tour 2026, con la partecipazione di 30 team suddivisi nei circuiti SPORT e PRO. La manifestazione rappresenta la prima tappa del torneo, attirando un ampio pubblico di appassionati e atleti. Rider’s Gene e Fieracavalli si sono aggiudicati le prime vittorie nelle rispettive categorie, segnando un avvio positivo della competizione.

All’Arezzo Equestrian Centre si è aperta con successo la sesta edizione dell’Italian Champions Tour, che ha visto protagonisti 30 team nei circuiti SPORT e PRO. Nel circuito SPORT trionfa Rider’s Gene, grazie ai percorsi netti di Tommaso Gerardi e Guido Franchi. Il team conquista la vetta della classifica generale, mentre Gerardi firma anche la vittoria individuale. Sul podio finale anche Lubox e Gruppo Selleria Equipe. Viola Carboni e Carolina Fenocchio Nel circuito PRO successo per Fieracavalli, guidato da giovani talenti come Viola Carboni e Carolina Fenocchio. Secondo posto per Vigor Centro Ippico Le Torri e terzo per MM Independent. Il circuito proseguirà dal 7 al 10 maggio a Lido di Camaiore, in occasione del prestigioso Longines Versilia Horse Show.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Rider’s Gene e Fieracavalli vincono la prima tappa dell’Italian Champions Tour 2026 Leggi anche: Del Toro fa subito sul serio! Sua la prima tappa dell’UAE Tour 2026, terzo Antonio Tiberi Italian Champions Tour 2026: al via una stagione da record con 30 squadre e cinque tappe d’eccellenzaPrende il via ad Arezzo la sesta edizione dell’Italian Champions Tour, il principale circuito italiano di salto ostacoli a squadre, che nel 2026 si...