Ricettazione estorsione droga e bancarotta | latitante rintracciato sotto casa in carcere

Venerdì, gli agenti della squadra mobile di Rimini hanno individuato e arrestato un uomo residente in città, che si trovava in stato di latitanza. L'uomo era destinatario di un provvedimento di carcerazione legato a diversi reati, tra cui ricettazione, estorsione, spaccio di droga e bancarotta fraudolenta. La cattura è avvenuta sotto la sua abitazione, durante un'operazione di ricerca mirata a localizzare soggetti latitanti o soggetti con provvedimenti in corso.

Venerdì, nell’ambito delle attività d’indagine orientate alla ricerca di latitanti e altri soggetti destinatari di provvedimenti di carcerazione, gli investigatori della squadra mobile di Rimini hanno tratto in arresto un riminese destinatario di un provvedimento di carcerazione per l’espiazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it Fermano dopo 20 anni: arrestato in Spagna latitante per droga e armi. Rintracciato grazie a cooperazione internazionale.Un latitante albanese di 35 anni, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, è stato arrestato in Spagna dopo...