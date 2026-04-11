Riccio | Olimpiadi sfida vinta Vicini ai fragili

Sabato Riccio, questore di Sondrio, ha portato a termine una seconda operazione di polizia nel teatro Sociale della città. L’intervento si è concentrato su un’azione mirata a sostenere le persone più vulnerabili. La presenza delle forze dell’ordine è stata significativa e ha coinvolto diversi agenti, che hanno lavorato per garantire la sicurezza durante l’evento. L’intera operazione si è svolta senza incidenti e nel rispetto delle procedure previste.

Seconda gesta della Polizia a Sondrio per il questore Sabato Riccio nella cornice del Teatro Sociale. Anche nel video "emozionale" dedicato alle molteplici declinazioni dell’"esserci sempre", motto della Polizia, in provincia di Sondrio non poteva che avere uno spazio speciale l’evento per antonomasia di questo 2026: le Olimpiadi invernali. "Una sfida organizzativa e istituzionale di grandissimo rilievo – ha ricordato il questore – Il risultato è per tutti noi motivo di grande soddisfazione". Riccio ha passato in rassegna l’intenso 2025 delle donne e degli uomini della Polizia che in provincia "nelle emergenze, ma anche nella quotidianità,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riccio: Olimpiadi sfida vinta. Vicini ai fragili Il sindaco Citterio: "L’assistenza ai fragili è la sfida più difficile""Le politiche per gli anziani sono molto più problematiche rispetto all’attenzione per l’infanzia". Banco Farmaceutico: vinta la sfida della solidarietàArezzo, 3 marzo 2026 – Bilancio davvero positivo per il Banco Farmaceutico sia a livello nazionale che locale.