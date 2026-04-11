Dopo la partita tra Milan e Udinese, il centrocampista rossonero ha commentato la prestazione sul campo, sottolineando che oltre al modulo tattico è importante valutare come si gioca effettivamente durante la partita. Ha osservato che ci sono aspetti da migliorare e che l’attenzione rimane alta per le prossime sfide. Le sue parole si sono concentrate sull’andamento della squadra e sulla necessità di lavorare sui dettagli.

Finita la partita tra Milan e Udinese che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo la fine della gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha parlato a 'DAZN' il giocatore rossonero Samuele Ricci. Ecco le sue parole sulla sfida appena finita. “Una partita non facile da analizzare. Per noi era importante, dovevamo dare un segnale che non c’è stato. La prima cosa che mi viene in mente è che in fase di possesso c’è stata troppa frenesia e questo ci ha portato a subire ripartenze. Poi abbiamo subito gol. Una serata da dimenticare. Bisogna far forza sul gruppo che si è creato da inizio stagione, abbiamo 63 punti ed un motivo c’è.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ricci dopo Milan-Udinese: “A parte il modulo, bisogna vedere come stai in campo. Oggi…”

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