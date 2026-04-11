Dopo la partita tra Milan e Udinese, il centrocampista dei rossoneri ha espresso delusione per l’andamento della gara, sottolineando che la squadra non è riuscita a mettere in campo tutto quello che normalmente mostra. Ha aggiunto che ci sono molte cose che non sono venute come sperato, facendo riferimento a errori e difficoltà incontrate durante il match. Le sue parole riflettono un senso di insoddisfazione per come sono andate le cose in campo.

Finita la partita tra Milan e Udinese che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo la fine della gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha parlato a 'MilanTV' il giocatore rossonero Samuele Ricci. Ecco le sue parole sulla sfida appena finita. Una botta che fa tanto male e anche inaspettata: "Non c'è molto da dire, abbiamo visto tutti. Non ci siamo stati. Stiamo attraversando un periodo dettato da queste partite dove abbiamo fatto un po' peggio. Bisogna pensare a rimetterci con la testa sul nostro obiettivo e alla prossima partita". Sul gruppo per ripartire: "L'aspetto cardinale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ricci desolato dopo Milan-Udinese: “Non ci siamo stati. Tante cose non ci vengono”

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