Riccardi | Oronzo Farfalletta ci lascia con il Donia nel cuore

Un dirigente del calcio locale ha ricordato pubblicamente un suo ex presidente, sottolineando come il suo impegno nel club sia stato molto più di una semplice passione per la squadra. La persona scomparsa è stata definita da chi l’ha conosciuta come un grande tifoso, con un legame profondo con la società e la comunità sportiva. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni tra coloro che lo hanno incontrato nel corso degli anni.

Per me, che per un lungo periodo ho avuto l’onore e il peso di essere presidente del Manfredonia Calcio, Oronzo non è stato soltanto un grande tifoso. È stato una presenza vera, costante, appassionata, a volte aspra, spesso polemica, sempre sincera. Uno di quelli che non ti regalavano mai una parola per convenienza, ma che ti dicevano ciò che pensavano perché vivevano il Manfredonia come una cosa propria, come una parte della loro vita. Era fatto così, Oronzo: contestatore, testardo, fermamente convinto delle sue idee. Ma proprio per questo autentico. Nei momenti difficili, quando i risultati non arrivavano, lui c’era. C’era con il suo spirito battagliero, con la sua voce, con il suo modo diretto di stare accanto alla squadra insieme al suo gruppo, le Panze Scozzesi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Riccardi: “Oronzo Farfalletta ci lascia con il Donia nel cuore” Il Manfredonia Calcio piange Oronzo FarfallettaTutta la famiglia del Manfredonia Calcio si stringe in un profondo e sincero abbraccio attorno a mister Cristian Farfalletta, punto di riferimento... Addio ad Oronzo Farfalletta, fondatore dell’Isola che non c’è e grande tifoso del ManfredoniaManfredonia piange Oronzo Farfalletta, il fondatore nonchè anima dell’Isola che non c’è, angolo di paradiso della città del Golfo nei pressi... ORONZO FARFALLETTA Manfredonia in lutto per Oronzo Farfalletta, anima dell’Isola che non c’èFarfalletta è stato protagonista di momenti diventati simbolo della comunità, come i tradizionali bagni di Capodanno ... statoquotidiano.it ORONZO Instancabile sostenitore dei nostri colori. Manfredonia Calcio in lutto per la morte di Oronzo FarfallettaManfredonia, 9 aprile 2026 – Un velo di profonda tristezza avvolge il Manfredonia Calcio per la scomparsa di Oronzo Farfalletta, storico sostenitore dei colori biancocelesti e figura molto conosciuta ... statoquotidiano.it