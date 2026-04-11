Riarmo francese | 36 miliardi per droni e nucleare entro il 2030

Parigi ha annunciato un investimento di 36 miliardi di euro nella difesa, destinato a finanziare l'acquisto di droni e lo sviluppo di capacità nucleari, con un orizzonte temporale fino al 2030. Il piano mira ad aumentare le risorse destinate alle forze armate e a rafforzare le capacità militari del paese. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sulla sicurezza e sulla modernizzazione delle forze armate nazionali.

Parigi sta preparando una massiccia accelerazione della propria capacità difensiva, con un piano che prevede l’immissione di ulteriori 36 miliardi di euro nelle casse della difesa entro il 2030. Questa mossa, inserita in una nuova strategia di pianificazione militare, mira a potenziare le scorte di droni e missili e a estendere la capacità di deterrenza nucleare del Paese. L’impatto sulla spesa pubblica e la proiezione verso il 2030. La decisione francese di incrementare i fondi per la sicurezza si scontra con una realtà economica complessa, dato che lo Stato presenta attualmente uno dei deficit di bilancio più elevati dell’intera zona euro. Nonostante questo vincolo finanziario, la riforma della legge di pianificazione punta a portare la quota destinata alla difesa al 2,5% del PIL entro la fine del prossimo decennio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riarmo francese: 36 miliardi per droni e nucleare entro il 2030 Difesa Francia: 36 miliardi extra e corsa alle munizioni entro il 2030Il governo francese ha presentato mercoledì una nuova legge per la programmazione militare che prevede investimenti aggiuntivi di 36 miliardi di euro... Macron: mini reattori entro il 2030, la svolta nucleareLa Francia ha convocato un vertice G7 Energia per affrontare le ripercussioni della crisi in Medio Oriente e definire nuove strategie per l’autonomia...