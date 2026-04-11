L’Autorità garante della concorrenza ha comminato una multa di oltre 11 milioni di euro a Revolut, società di servizi finanziari digitali. La sanzione deriva da accertamenti riguardanti pratiche commerciali scorrette, tra cui il blocco dei conti e la presenza di costi non trasparenti. La decisione comporta anche il blocco temporaneo di alcuni servizi offerti dalla piattaforma, con conseguenze che interessano gli utenti iscritti al servizio.

Oltre undici milioni di euro di sanzioni. Non è una cifra da poco, nemmeno per un colosso della finanza digitale come Revolut. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di intervenire con decisione contro la piattaforma fintech, contestando una serie di pratiche commerciali ritenute scorrette. Un provvedimento che accende i riflettori su un settore in rapida espansione, dove la velocità dell’innovazione tecnologica rischia spesso di correre più veloce della trasparenza verso i clienti. Il caso Revolut non è isolato, ma rappresenta un campanello d’allarme per migliaia di italiani che utilizzano quotidianamente servizi finanziari digitali, attratti dalla promessa di commissioni azzerate e operatività immediata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Revolut multata per 11 milioni dall’Antitrust: conti bloccati e costi nascosti, ecco cosa rischia chi ha il conto

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