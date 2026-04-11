Reumatologia innovazione e digitale | le Giornate Irpine ad Ariano

Venerdì 17 e sabato 18 aprile si svolgono le Giornate Irpine presso l’Aula Multimediale dell’Ospedale “Frangipane – Bellizzi”. L’evento vede la partecipazione di esperti che discutono delle novità in campo reumatologico, concentrandosi sulla diagnosi precoce e sull’applicazione delle tecnologie digitali per migliorare la cura dei pazienti. La due giorni si focalizza sulle innovazioni che stanno influenzando la pratica clinica in reumatologia moderna.

Venerdì 17 e sabato 18 aprile, presso l’Aula Multimediale dell’Ospedale “Frangipane – Bellizzi”, esperti a confronto sul futuro della Reumatologia moderna, dalla diagnosi precoce alle nuove tecnologie al servizio di una migliore gestione del paziente.Intelligenza artificiale e medicina di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Tecnologia e Innovazione: Le Chiavi del Futuro DigitaleLa tecnologia non è più un semplice strumento, ma l’architettura invisibile che plasma ogni aspetto della nostra esistenza quotidiana. Le migliori agenzie italiane per innovazione digitale nel 2026Se hai un’azienda in Italia, nel 2026 probabilmente senti che il digitale è diventato centrale in ogni decisione.