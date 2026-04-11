Domani alle 15 il Napoli scenderà in campo contro il Parma in una partita di campionato. La squadra partenopea punta a conquistare la sesta vittoria consecutiva, cercando di mantenere alta la pressione sull’Inter, impegnata in trasferta contro il Como in serata. Tra i giocatori disponibili, Alisson Santos siederà in panchina, con la possibilità di entrare in campo nel corso della gara.

Domani alle 15 il Napoli affronterà il Parma in campionato; gli azzurri cercano la sesta vittoria consecutiva per mettere pressione all’Inter, che la sera affronterà il Como in trasferta. Ritornerà Rasmus Hojlund dal primo minuto, mentre Alisson Santos dovrebbe ripartire nuovamente dalla panchina, come col Milan. Il brasiliano era atteso sulla trequarti accanto a De Bruyne, alle spalle di Hojlund, ma anche stavolta sarà probabilmente il primo cambio che effettuerà Antonio Conte in attacco. Le scelte di Conte su Alisson Santos e Hojlund per Parma-Napoli. Pasquale Tina su Repubblica scrive: Rasmus Hojlund ha smaltito i problemi influenzali e viaggia spedito verso la maglia da titolare per il match di domani al Tardini, in una trasferta fondamentale per alimentare le (difficili) speranze di rimonta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Repubblica: “Alisson Santos in panchina contro il Parma”

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