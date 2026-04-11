Il leader politico ha annunciato che l’alleanza per le prossime elezioni sarà composta da quattro componenti principali, includendo il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, la sinistra di Avs e una formazione riformista che riunisce Italia Viva e altri gruppi. Ha sottolineato che questa coalizione mira a rafforzarsi con una presenza condivisa e a puntare alla vittoria. La proposta mira a unire diverse sensibilità politiche sotto un’unica strategia.

“Io penso che il centrosinistra avrà ovviamente la presenza del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, la sinistra di Avs, e nell’area più centrale e riformista una casa riformista, la chiamo io, che tenga insieme le esperienze di Italia Viva e di tanti altri”. Così, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell’iniziativa “Le primarie delle idee” a Roma. “Secondo me con questo sistema a quattro gambe, una più centrista, una il Pd, una il Movimento 5 Stelle e una più di sinistra come Avs, andiamo a vincere”, ha aggiunto.” Schlein è sicuramente un’ottima candidata, ha vinto le primarie nel suo partito qualche anno fa ed è evidente che se ci saranno le primarie sarà una delle candidate” ha detto Renzi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Renzi: ‘alleanza a 4 gambe e andiamo a vincere’

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Ma anche il contrario: dimostra che nonostante il consenso di Italia viva non schiodi, i giornali si contendono Renzi x.com