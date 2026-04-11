Rende celebrazione nella chiesa di Gesù Misericordioso | Santa Messa presieduta da Don Francesco Cristofaro per il suo 20° anniversario di sacerdozio

A Rende, nella chiesa di Gesù Misericordioso, si è svolta una celebrazione religiosa per il 20° anniversario di sacerdozio di Don Francesco Cristofaro. La messa è stata presieduta dallo stesso sacerdote e ha visto la partecipazione di numerosi fedeli della comunità locale. La cerimonia ha attraversato momenti di preghiera e riflessione, coinvolgendo la congregazione in un clima di fede e solidarietà.

Rende (Cosenza) – Una serata di intensa spiritualità e partecipazione comunitaria quella vissuta nella chiesa di Gesù Misericordioso, dove è stata celebrata la Santa Messa presieduta da Don Francesco Cristofaro. Un momento di raccoglimento e preghiera che ha visto la presenza di numerosi fedeli, riuniti per condividere un’esperienza di fede particolarmente sentita. Al termine della celebrazione è stato espresso un sentito ringraziamento per l’accoglienza ricevuta e per la partecipazione della comunità. Un pensiero speciale è stato rivolto a don Mario per l’invito e per la disponibilità dimostrata, così come a tutti i presenti che hanno preso parte con devozione alla liturgia, rendendo la serata un’occasione di profonda condivisione spirituale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rende, celebrazione nella chiesa di Gesù Misericordioso: Santa Messa presieduta da Don Francesco Cristofaro per il suo 20° anniversario di sacerdozio Don Francesco Cristofaro incontra Papa Leone: “Grazie, Santo Padre”Il sacerdote calabrese Don Francesco Cristofaro ha recentemente condiviso sui propri canali social le immagini del suo incontro con Papa Leone,... Don Francesco Cristofaro ancora nel mirino dei malfattori del webAncora una volta, don Francesco Cristofaro, sacerdote noto per la sua intensa attività pastorale e culturale, si trova a dover fronteggiare tentativi...