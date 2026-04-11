Dopo dieci anni di procedimento, il tribunale ha assolto l'imputato in un caso di procedimento penale. Tuttavia, l’uomo è deceduto prima di poter ricevere il risultato. La vicenda mette in evidenza le lunghe tempistiche della giustizia italiana, che spesso si traducono in ritardi che compromettono la vita delle persone coinvolte. La sentenza di assoluzione arriva quando ormai non ci sono più possibilità di riscatto per l’indagato.

La giustizia arriva sempre troppo tardi, quando prova a mettere una pezza a sentenze sbagliate che hanno portato a danneggiare in maniera irreparabile degli innocenti o si risolve nell’assoluzione di persone processate senza colpe, la cui carriera è stata distrutta da pm che hanno lavorato male. Stiamo parlando delle vicende di due politici, Remo Sernagiotto, fu europarlamentare veneto di Forza Italia, e Stefano Esposito, già deputato torinese di belle speranze del Pd. Due vittime, anzi, due perseguitati che hanno pagato un prezzo carissimo per incompetenze altrui e che, pur alla fine assolti, anche da innocenti conclamatisi sono ritrovati beffati dalla giustizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Remo Sernagiotto, assolto dopo dieci anni. Ma è morto: ecco la giustizia italiana

Accusato di falsa testimonianza: assolto dieci anni dopoCi sono processi che nascono da una contraddizione apparente e si concludono, anni dopo, con una risposta semplice: non è provato che abbia mentito.

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Assolto dopo la morte, Ora proviamo rabbiaLe parole della figlia di Remo Sernagiotto. msn.com

Remo Sernagiotto, assolto dopo morto Per impedirgli d'essere rieletto al Parlamento europeo, una certa parte politica - indicarla sarebbe vano - ordì una vera e propria campagna diffamatoria contro Remo Sernagiotto, europarlamentare di Fratelli d'Italia. I gior - facebook.com facebook

#Sernagiotto, ex assessore regionale di FI, scagionato dall’accusa di corruzione. #Esposito (Pd) intercettato illecitamente: pene lievi ai pm. E nominarli è vietato x.com