Regio Retica | addio burocrazia nuovi soccorsi per i confini

Il progetto di cooperazione transfrontaliera Regio Retica ha raggiunto un momento importante, passando dalla fase di pianificazione a quella di attuazione concreta. Dopo un vertice che si è svolto a Piuro, si è deciso di semplificare le procedure burocratiche e di rafforzare i servizi di soccorso lungo i confini tra le regioni coinvolte. La trasformazione permette ora di operare più rapidamente e con maggiore coordinamento nelle zone interessate.

Il progetto di cooperazione transfrontaliera Regio Retica ha segnato un punto di svolta operativo dopo il recente vertice tenutosi a Piuro, consolidando la transizione da una fase puramente progettuale a una di implementazione pratica. L’incontro ha ribadito l’intenzione di stabilizzare un modello di gestione istituzionale che superi le barriere burocratiche e legali tra le zone di confine, puntando a una sinergia duratura tra i territori coinvolti. Oltre l’approccio frammentato delle precedenti iniziative Interreg. La strategia adottata da Regio Retica mira a distanziarsi dalle esperienze passate legate ai programmi Interreg, spesso caratterizzate da interventi isolati e limitati nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Regio Retica: addio burocrazia, nuovi soccorsi per i confini Regio Retica: "Soccorsi più tempestivi"SONDRIO Regio Retica entra nella fase operativa: al via le prime iniziative tangibili. Regio Retica: proseguono i lavori operativiIl progetto Regio Retica prosegue nel percorso avviato nei mesi scorsi e consolida il passaggio dalla fase di impostazione a quella operativa.