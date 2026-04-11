A Reggio Calabria, il lungomare Italo Falcomatà si appresta a riprendere la sua vita dopo i danni causati dall’installazione artistica di Edoardo Tresoldi. Le autorità hanno avviato un piano per riparare le strutture e ripristinare l’aspetto originario dell’opera, che era diventata uno degli elementi distintivi della zona. I lavori di riparazione sono in fase di avvio e prevedono interventi specifici per il ripristino dei danni.

Il lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria si prepara a ritrovare la sua componente artistica dopo i danni subiti dall’installazione Opera di Edoardo Tresoldi. A seguito delle pesanti perturbazioni che hanno colpito la zona tra il 13 e il 15 febbraio, l’amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi tecnici volti al ripristino delle strutture colpite dalla tempesta Nils. La risposta tecnica dopo l’impatto della tempesta Nils. Le raffiche di vento, che hanno raggiunto velocità superiori ai 130 kmh, hanno messo duramente alla prova la tenuta dell’opera d’arte. Sebbene le sollecitazioni meteorologiche siano state ben oltre i... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, l’opera di Tresoldi riparte: piano per riparare i danni

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