Reggio Città d’aMare | tutto pronto per il grande evento sul lungomare

A Reggio Calabria si avvicina un grande evento sul lungomare dedicato alla cultura marinara e all’ambiente marino. La Direzione marittima e la Guardia costiera hanno organizzato una giornata speciale chiamata “Reggio Città d’aMare”. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza sull’importanza del mare e delle attività legate alla tradizione marinara. La manifestazione si svolgerà nelle prossime ore, coinvolgendo cittadini e visitatori lungo la passeggiata sul lungomare.

La Direzione marittima-Guardia costiera di Reggio Calabria ha promosso una giornata di altissimo valore civile e ambientale, celebrando la “Giornata del Mare e della cultura marinara”.Istituita con apposito decreto, questa ricorrenza nasce con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Carnevale di Scauri, fervono i preparativi. Il 15 febbraio l'evento clou sul lungomare Leggi anche: Grande successo per l’evento Città Creativa UNESCO per il Design Temi più discussi: Reggio Città d’aMare: tutto pronto per il grande evento sul lungomare; Reggio Città d’aMare: domenica 12 aprile l’iniziativa promossa dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria; Palazzo Campanella si fa passerella per Grace, a Reggio sfila la bellezza che diventa forza e rinascita · ilreggino.it; Reggio Calabria celebra il mare: sul Lungomare Falcomatà una giornata di cittadinanza attiva. ‘Reggio città d’aMare’, evento di pulizia sul LungomareLa Direzione Marittima – Guardia Costiera di Reggio Calabria promuove una giornata di altissimo valore civile e ambientale, celebrando la Giornata del Mare e della cultura marinara. Istituita con ap ... citynow.it Civita al Museo archeologico, Battaglia: «Reggio è una città millenaria che si propone come porta d’Europa e come ponte verso i Paesi del Nord Africa»In questa terrazza del MarRc si è tenuta la prima sessione della Winter school, con funzionari arrivati da tutta Italia, che si sono innamorati del lungomare ... ilmetropolitano.it “Reggio ha bisogno di tantissime cose. La prima cosa però è ridiventare una città normale, una città in cui giri il rubinetto e ti arriva l’acqua, una città pulita, in cui non rischi di vedere attraversare la strada da roditori dalle dimensioni di un gatto" - facebook.com facebook