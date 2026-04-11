Reggio Città d’aMare | tutto pronto per il grande evento sul lungomare

Da reggiotoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Calabria si avvicina un grande evento sul lungomare dedicato alla cultura marinara e all’ambiente marino. La Direzione marittima e la Guardia costiera hanno organizzato una giornata speciale chiamata “Reggio Città d’aMare”. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza sull’importanza del mare e delle attività legate alla tradizione marinara. La manifestazione si svolgerà nelle prossime ore, coinvolgendo cittadini e visitatori lungo la passeggiata sul lungomare.

La Direzione marittima-Guardia costiera di Reggio Calabria ha promosso una giornata di altissimo valore civile e ambientale, celebrando la “Giornata del Mare e della cultura marinara”.Istituita con apposito decreto, questa ricorrenza nasce con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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