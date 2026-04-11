Reds contro Cottagers | formazioni probabili e ultime novità per la partita

Oggi si gioca la partita tra il Liverpool e il Fulham, valida per la Premier League. Sono state rese note le formazioni probabili di entrambe le squadre e sono state aggiornate le ultime notizie riguardo alle scelte dei tecnici e alle condizioni dei giocatori. La partita sarà trasmessa in diretta, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l'incontro in tempo reale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio: il 32° turno di Premier League si svolgerà oggi con un’incontro avvincente tra Liverpool e Fulham. Il fischio di inizio è fissato per le 18:30 CEST presso lo stadio di Anfield a Merseyside, una delle arene più storiche e iconiche del calcio inglese. La passione dei tifosi e l’atmosfera elettrica di questo stadio faranno da cornice a una sfida che promette emozioni e colpi di scena. Essere parte di questa giornata di calcio significa immergersi in un contesto di grande competitività e fervore.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Reds contro Cottagers: formazioni probabili e ultime novità per la partita. Liverpool-Fulham (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Reds in difficoltà e i Cottagers…Sarà un Liverpool con il morale sotto i tacchi quello che riceverà il Fulham sabato sera ad Anfield. Probabili formazioni Liverpool Galatasaray: Reds a caccia del ribaltone. Le ultime sulle scelte di Slot e BurukFenerbahce sotto la lente dell’UEFA: indagine sul Fair Play Finanziario, nel mirino anche i trasferimenti di Skriniar e Mourinho.