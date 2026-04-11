Recuperata una carcassa di pesce luna
Una carcassa di grandi dimensioni di pesce luna è stata recuperata oggi nel canale Fasiol, di fronte a Sacca Sessola. L’avvistamento e la segnalazione sono stati fatti da un tassista. La carcassa si trovava a pelo d’acqua e rappresentava un ostacolo alla navigazione. È stata rimossa per consentire il normale traffico marittimo nella zona.
Avvistata da un tassista e segnalata in “Canale Fasiol”, di fronte a Sacca Sessola, è stata rimossa oggi, sabato 11 aprile, una carcassa di grandi dimensioni di pesce luna rinvenuta a pelo d’acqua, che costituiva ostacolo alla navigazione. La chiamata è pervenuta alle 14. L’animale è stato.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
L’orca accelera e colpisce con una violenta testata: il pesce luna esplode in mille pezzi sott’acquaUn video mostra tutta l'impressionante potenza di un’orca che colpisce un pesce luna con una violenta testata, mandandolo in pezzi.
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