Recuperata una carcassa di pesce luna

Una carcassa di grandi dimensioni di pesce luna è stata recuperata oggi nel canale Fasiol, di fronte a Sacca Sessola. L’avvistamento e la segnalazione sono stati fatti da un tassista. La carcassa si trovava a pelo d’acqua e rappresentava un ostacolo alla navigazione. È stata rimossa per consentire il normale traffico marittimo nella zona.