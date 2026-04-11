Reati in crescita Nella rete quattro minori

Da ilgiorno.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 174° anniversario della fondazione del corpo, si è svolta una celebrazione presso il ChorusLife, che ha ospitato un villaggio dedicato alla legalità. Durante l’evento, sono stati presentati dati ufficiali che segnalano un aumento dei reati, con particolare attenzione a quattro minorenni coinvolti in attività illecite online. La giornata ha visto anche la presenza di un’area dedicata alla sensibilizzazione sui rischi e le conseguenze di comportamenti criminali.

Per il 174° anniversario di fondazione del corpo, quest’anno è stato scelto come "palcoscenico" il ChorusLife, dove è stato allestito un vero e proprio villaggio della legalità. Qui ieri mattina, alla presenza delle autorità, il questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì, ha ricordato "che per noi poliziotti è l’occasione per ricordare e far conoscere le storie di uomini e donne che ogni giorno, senza essere visti scelgono di rimanere al fianco dei cittadini per tutelarne diritti e libertà, garantendo sicurezza, legalità e coesione sociale. La sicurezza si costruisce solo insieme". I dati dell’attività. Arrestate 136 persone, denunciate 1.456 per reati che vanno dallo spaccio al danneggiamento, dal furto alla rapina, fino alle truffe, con una stretta sul mondo social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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