reati in crescita nella rete quattro minori

In occasione del 174° anniversario della fondazione del corpo, si è svolta una celebrazione presso il ChorusLife, che ha ospitato un villaggio dedicato alla legalità. Durante l’evento, sono stati presentati dati ufficiali che segnalano un aumento dei reati, con particolare attenzione a quattro minorenni coinvolti in attività illecite online. La giornata ha visto anche la presenza di un’area dedicata alla sensibilizzazione sui rischi e le conseguenze di comportamenti criminali.

Per il 174° anniversario di fondazione del corpo, quest’anno è stato scelto come "palcoscenico" il ChorusLife, dove è stato allestito un vero e proprio villaggio della legalità. Qui ieri mattina, alla presenza delle autorità, il questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì, ha ricordato "che per noi poliziotti è l’occasione per ricordare e far conoscere le storie di uomini e donne che ogni giorno, senza essere visti scelgono di rimanere al fianco dei cittadini per tutelarne diritti e libertà, garantendo sicurezza, legalità e coesione sociale. La sicurezza si costruisce solo insieme". I dati dell’attività. Arrestate 136 persone, denunciate 1.456 per reati che vanno dallo spaccio al danneggiamento, dal furto alla rapina, fino alle truffe, con una stretta sul mondo social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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A Genova si registra un aumento dei reati commessi da minori. La questora Silvia Burdese ha lanciato l'allarme durante le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia, sottolineando come la situazione richieda interventi mirati soprattutt - facebook.com facebook

La questora Burdese: “Prevenzione e repressione di reati in centro storico forte e continua” x.com