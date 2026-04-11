Real Madrid – Girona 1-1 | il piledriver di Lemar assesta un ulteriore colpo alle speranze di titolo dei padroni di casa

Nel match tra Real Madrid e Girona, finito 1-1, Lemar ha segnato un gol da fuori area. La partita si è svolta venerdì e ha rallentato le possibilità del Real Madrid di conquistare il titolo di Liga. Dopo il pareggio, le speranze dei padroni di casa si sono ridotte significativamente. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate a ottenere i tre punti, ma alla fine il risultato è stato pari.

Breaking: Le speranze del Real Madrid di vincere la Liga sembrano essere del tutto finite dopo essere state bloccate nell’1-1 contro il Girona venerdì. Con il Barcellona inattivo fino a sabato, quando affronterà i rivali catalani dell’Espanyol, il Real Madrid ha avuto l’opportunità di tornare a quattro punti dalla vetta. Ma la squadra di Alvaro Arbeloa fa seguito alle sconfitte contro Maiorca e Bayern Monaco con un’altra prestazione poco entusiasmante, con Federico Valverde e Thomas Lemar che si scambiano gol strepitosi dalla distanza. Valverde ha messo alla prova Paulo Gazzaniga durante un primo tempo sostanzialmente tranquillo, ma l’uruguaiano ha avuto la meglio sul portiere del Girona con un tiro da 25 yard al 51?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Real Madrid frena le sue speranze di titolo con il pareggio contro il Girona.

Leggi anche: Celta Vigo-Real Madrid: commenti, aggiornamenti, gol a livello di padroni di casa

Temi più discussi: Il Real Madrid non sa più vincere: ora la Liga è quasi un miraggio. E il Bernabeu fischia; Pronostici Real Madrid - Girona: i Blancos tornano alla vittoria; Real Madrid-Girona: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Real Madrid-Girona 1-1: la sassata di Lemar dà un altro colpo alle speranze titolo dei blancos.

Pronostico Real Madrid-Girona: non succede per la terza voltaReal Madrid-Girona è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Real Madrid frena le sue speranze di titolo con il pareggio contro il Girona.Il Real Madrid ha vissuto una serata deludente venerdì, disputando una gara di La Liga contro il Girona che si è conclusa con uno striminzito 1-1. Il pareggio sul campo di casa rappresenta un ulterior ... napolipiu.com

Kylian Mbappé sanguinante in area di rigore dopo una gomitata da parte di un difensore del Girona. Il Real Madrid esplode e critica l’arbitro: https://fanpa.ge/GZ9hJ - facebook.com facebook

Il #RealMadrid non vince più: solo un pareggio col #Girona! x.com