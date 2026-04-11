Ravenna celebra i valori della Repubblica | confronto tra istituzioni in Prefettura

Questa mattina a Ravenna si è tenuto un convegno presso la Prefettura intitolato “La Costituzione e i simboli della Repubblica”. L’evento, organizzato insieme alla Fondazione Insigniti Omri, si inserisce nelle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione e dell’Inno Nazionale. Durante l’incontro, rappresentanti delle istituzioni si sono confrontati sui valori fondamentali della Repubblica italiana, in un momento di riflessione collettiva.

Si è svolto questa mattina, presso la Prefettura di Ravenna, il convegno dal titolo “La Costituzione e i simboli della Repubblica”, promosso in collaborazione con la Fondazione Insigniti Omri nell’ambito delle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Prevenzione antimafia, accordo di collaborazione tra prefettura e procura della Repubblica-DdaBRINDISI - Lunedì 2 marzo 2026, alle ore 10, presso il salone di rappresentanza di della prefettura di Brindisi, il prefetto Guido Aprea e il... Nuova disciplina dell'accertamento della disabilità, confronto tra sindacati, istituzioni e tecniciL’evento, organizzato dalla Uil Nazionale e dal Patronato Ital Uil in sinergia con la Uil cittadina, si terrà martedì 3 marzo alle presso la Sala... Argomenti più discussi: Ravenna celebra i valori repubblicani: un convegno su Costituzione, Inno e Tricolore; Centouno anni per Emilia: Riccione celebra una vita di sacrifici e valori. Un esempio per tutti; Un’aula per ricordare Giulio Ruffini: il Liceo artistico celebra il maestro tra arte, didattica e comunità; AVIS Provinciale: 21.972 donazioni nel 2025 e 1.500 nuovi donatori celebrati all’Assemblea annuale. Faenzawebtv. . La Polizia celebra il 174° anniversario della sua fondazione Come ogni anno sono stati consegnati i riconoscimenti alle donne e agli uomini che si sono particolarmente distinti in servizio. Al Questore di Ravenna, Gianpaolo Patruno, il compito - facebook.com facebook