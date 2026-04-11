Ravenna celebra i valori della Repubblica | confronto tra istituzioni in Prefettura

Questa mattina a Ravenna si è tenuto un convegno presso la Prefettura intitolato “La Costituzione e i simboli della Repubblica”. L’evento, organizzato con la partecipazione della Fondazione Insigniti Omri, si inserisce nelle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e del. La riunione ha visto il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni locali e di altre realtà, in un confronto sui valori fondamentali della Repubblica.

Si è svolto questa mattina, presso la Prefettura di Ravenna, il convegno dal titolo “La Costituzione e i simboli della Repubblica”, promosso in collaborazione con la Fondazione Insigniti Omri nell’ambito delle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Prevenzione antimafia, accordo di collaborazione tra prefettura e procura della Repubblica-DdaBRINDISI - Lunedì 2 marzo 2026, alle ore 10, presso il salone di rappresentanza di della prefettura di Brindisi, il prefetto Guido Aprea e il...