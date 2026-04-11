Un giovane di 20 anni è stato condannato dopo aver commesso sei rapine, tre furti e aver aggredito più volte le forze dell’ordine nel corso di alcuni mesi. Gli episodi si sono susseguiti in breve tempo, coinvolgendo diverse situazioni di criminalità. La condanna arriva dopo un percorso giudiziario che ha analizzato le sue azioni e le relative responsabilità.

Sei rapine, tre furti e diverse aggressioni, anche ai danni delle forze dell’ordine, in pochi mesi. Un curriculum degno del più incallito dei criminali, un curriculum maturato però ad appena 20 anni di età. Il malvivente, un 20enne di origini marocchine domiciliato a Porto San Giorgio, alla fine era stato arrestato dai carabinieri di Fermo che avevano eseguito una misura restrittiva emessa dal giudice. A conclusione delle indagini il giovane era stato rinviato a giudizio e poi è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo, dove è stato processato per uno dei tanti reati commessi, la rapina ai danni di una coppia di giovani in spiaggia, ed è stato condannato a tre anni e sei mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapine e furti, condannato un ventenne

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