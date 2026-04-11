Rapina alla fermata del Minimetrò di Case Bruciate

Giovedì, alla fermata del Minimetrò di Case Bruciate, un uomo di origine sudamericana è stato vittima di una rapina. La polizia sta indagando sull'accaduto e sta cercando di identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio e ulteriori dettagli sulla vicenda non sono ancora stati resi noti. La zona è stata oggetto di controlli da parte delle forze dell'ordine nelle ore successive.

Un uomo di origine sudamericana è stato rapinato giovedì alla fermata del Minimetrò di Case Bruciate. L'episodio si è verificato poco prima della chiusura delle stazioni.Secondo quanto emerso, due ragazzi hanno colpito la vittima con un pugno alla testa. Dopo l'aggressione, i due hanno portato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Napoli, tentata rapina alla fermata del bus: fermato 52enneIl fatto è accaduto a Napoli, alla fermata Corso Amedeo di Savoia, dove un uomo noto alle forze dell'ordine ha tentato di rapinare la donna che è... Resiste alla rapina: accoltellato alla fermata dell’autobusFIREZE – Un violento tentativo di rapina ha scosso la mattinata di oggi (19 gennaio) a Brozzi, nella periferia ovest di Firenze.